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Третий крупнейший девелопер РФ Setl Group в 2019 году увеличил продажи более чем на 30%

Объем продаж вырос до 105,8 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Петербургский застройщик Setl Group, третий по величине девелопер в России, по итогам 2019 года нарастил объем продаж до 105,8 млрд рублей, что на 33,1% больше результата 2018 года, сообщает во вторник пресс-служба компании.

"По итогам 2019 года холдинг Setl Group увеличил объем продаж квартир, апартаментов, коммерческих помещений и мест в паркингах на 33,1% в денежном выражении до 105,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Количество заключенных договоров за отчетный период возросло на 20,3%. Площадь проданной недвижимости без учета паркингов достигла 857 тыс. кв. м, что больше показателя 2018 года на 16,9%.

Всего по итогам 2019 года девелопер сдал объекты с общей площадью 1,3 млн кв. м, что на 3,2% превосходит результат 2018 года. Введено в эксплуатацию 25 жилых домов различных классов в Петербурге, пригородах Ленобласти, Калининграде.

В 2019 году компания приступила к строительству 37 новых жилых корпусов в проектах различных классов. Общая площадь объектов, по которым начато строительство в прошлом году, составляет 1,4 млн кв. м; продаваемая площадь жилых и коммерческих помещений в данных объектах - 772,5 тыс. кв. м. Помимо жилья Setl Group ввел в эксплуатацию 10 социальных объектов, рассчитанных на 2385 мест, среди них 2 современные общеобразовательные школы в ЖК "Полюстрово Парк" и "ЗимаЛето" и 8 детских садов в Санкт-Петербурге.

По данным Единого реестра застройщиков, холдинг Setl Group из Петербурга находится на третьем месте в России по объему текущего строительства с показателем 2,6 млн кв. м. Компания работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом на сайте компании указано, что у Setl Group открыты филиалы брокерских подразделений в Архангельске, Мурманске и Норильске.

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