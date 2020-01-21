Сбербанк оценил потери экономики РФ от кибератак в 2019 году почти в 2,5 трлн рублей

ДАВОС, 21 января. /ТАСС/. Потери экономики РФ в 2019 году от действий кибермошенников составили около 2,5 трлн рублей, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на пресс-конференции в "Русском доме", организованном в рамках Всемирного экономического форума.

Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда?

Сколько раз данные россиян утекали в Сеть в 2019 году? И откуда? Коротко в цифрах ЦБ

"Потери экономики РФ от кибератак будут расти. По нашим оценкам, ущерб для экономики по итогам прошедшего года оценивается на сумму около 2,5 трлн рублей", - сказал он.

Кузнецов отметил, что риски кибербезопастности на сегодня являются одними из самых существенных.

Официальной российской резиденцией на форуме является "Русский дом", организатором выступает фонд "Росконгресс". Программа национальной площадки в 2020 году будет построена вокруг трех ключевых направлений: экономическое развитие, цифровая трансформация и социальные проекты. Особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и развития искусственного интеллекта.