ДАВОС, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк в январе отразил мощнейшую за всю историю банка кибератаку, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов, выступая на пресс-конференции в "Русском доме", организованном в рамках Всемирного экономического форума.

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"В январе Сбербанк столкнулся с мощнейшей DDoS-атакой за всю историю банка. Атака была выполнена с помощью автономных устройств. Преступники создали мощный чат-бот", - сказал Кузнецов, отметив, что госбанк успешно отразил кибератаку.

По словам Кузнецова, подобные атаки могла отразить не каждая компания в РФ и даже в мире. "Это может стать трендом 2020 года [усиление кибератак]", - добавил он.

Официальной российской резиденцией на форуме является "Русский дом", организатором выступает фонд "Росконгресс". Программа национальной площадки в 2020 году будет построена вокруг трех ключевых направлений: экономическое развитие, цифровая трансформация и социальные проекты. Особое внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и развития искусственного интеллекта.