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Торги на гонконгской бирже завершились крупным падением котировок

Это первый сильный спад с августа прошлого года

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 января. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник завершились крупным падением котировок на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа и решения агентства Moody's понизить кредитный рейтинг Гонконга. К закрытию операций индекс Hang Seng сократился на 810 пунктов (2,81%).

Этот индикатор опустился ниже психологически важной для инвесторов отметки 28 тыс. пунктов - до значения 27985, свидетельствуют данные этой площадки. Это стало сильнейшим однодневным спадом в Гонконге с 5 августа прошлого года.

Отрицательной динамикой охвачены все без исключения 50 ключевых "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Потери несут держатели активов, связанных с производством автомобилей, недвижимостью, страховым сектором, транспортом.

На 4,55% подешевели акции девелоперской группы China Resources Land. На 4,95% ухудшились позиции страхового гиганта China Life, на 5,26% - автомобилестроительной корпорации Geely Automobile.

Давление на рынок оказало решение международного агентства Moody's понизить кредитный рейтинг Гонконга до "Aa3" с "Aa2". Негативными факторами также стали сообщения о росте уровня безработицы в Гонконге с 3,2% до 3,3%, а также угроза распространения в Китае в дни празднования Нового года по лунному календарю коронавируса нового типа, который может передаваться от человека к человеку. Еще одной причиной распродаж ценных бумаг на фондовом рынке стало традиционное стремление китайских инвесторов извлечь прибыль перед праздником.

Теги
Китай
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