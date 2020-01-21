Акции ВТБ на Мосбирже выросли почти на 4,7% на фоне новостей о дивидендах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции банка ВТБ подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 4,65% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 5,025 копейки за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

Котировки акций ВТБ перешли к росту после заявления главы банка Андрея Костина о том, что ВТБ планирует выплатить дивиденды за 2019 год в размере 50% от чистой прибыли.

"Я думаю, что мы в нормальной ситуации, даже с внедрением требований "Базеля III". Мы справимся. В то же время, наш план - выплатить 50% от чистой прибыли нашим акционерам", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Однако, по данным на 12:52 мск, бумаги ВТБ скорректировали рост и торгуются по 4,955 копейки за бумагу (+3,2%).

В конце ноября 2019 года Костин говорил, что чистая прибыль банка по итогам 2019 г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) может составить порядка 200 млрд рублей. По его словам, проблемой для ВТБ остается достаточность капитала, поскольку внедрение стандартов "Базель III" потребовало много вложений. Костин также отмечал, что ВТБ сможет выплатить инвесторам 50% от прибыли, "если не будет дополнительной нагрузки на капитал".

Прибыль ВТБ за 2018 год по МСФО составила 178,8 млрд рублей, стратегией банка предусмотрен ее рост по итогам 2022 года в 1,7 раза, до 310 млрд рублей.