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Китайская вирусная пневмония

Акции Burberry и British Airways падают на фоне угрозы распространения коронавируса

Индекс Лондонской фондовой биржи также отреагировал резким снижением - FTSE-100 упал на 1,30% до 7552 пунктов

ЛОНДОН, 21 января. /ТАСС/. Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 отреагировал резким снижением на фоне угрозы распространения коронавируса нового типа. На данный момент FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снижается на 1,30% до 7552 пунктов. На 0,64% до 21706 пунктов демонстрирует снижение и индекс FTSE-250.

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Активнее всего дешевеют акции компаний, которые в своей длительности связаны с рынком Китая и азиатских стран, в том числе производителя одежды и аксессуаров класса люкс Burberry (-3,3%), международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входит авиакомпания British Airways (-2,3%), оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels (1,7%).

На этом фоне выделяется бюджетная авиакомпания EasyJet. Акции лоукостера, напротив, демонстрируют уверенный рост на 4,4% на фоне прогнозов хороших показателей компании в первой половине зимнего сезона.

Теги
ВеликобританияКитайская вирусная пневмония
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