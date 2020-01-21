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Костин ожидает, что состав правительства может обновиться более чем на 50%

Глава ВТБ не уточнил, на чем основан его прогноз
Глава ВТБ Андрей Костин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Глава ВТБ Андрей Костин
© Станислав Красильников/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Более половины членов кабинета министров РФ могут покинуть свои посты в результате смены правительства, считает глава ВТБ Андрей Костин. При этом глава банка не уточнил, на чем основан его прогноз.

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"Новый состав правительства, возможно, объявят сегодня. И я ожидаю, что более 50% министров уйдет. В российском правительстве порядка 30 членов, по меньшей мере половина уйдет", - сказал он в интервью телеканалу CNBC в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Правительство России 15 января в полном составе подало в отставку в связи с предложенными президентом РФ Владимиром Путиным преобразованиями. На следующий день депутаты Госдумы согласовали кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность нового премьер-министра.

Правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В его составе - 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министра.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияКостин, Андрей ЛеонидовичФормирование правительства РоссииЭкономический форум в Давосе – 2020
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