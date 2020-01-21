"Сколтех" получил грант на разработку платформы для создания оборудования 5G

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сколковский институт науки и технологий выиграл в конкурсе на получение господдержки среди лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ) и получил грант, в рамках которого он будет развивать платформы, позволяющие проектировать и создавать оборудование для сетей 5G, которые будут построены на базе открытых международных стандартов OpenRAN. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

"Открытые протоколы OpenRAN позволят создать отечественные решения мирового уровня и выйти с ними на глобальный рынок. В итоге наши операторы смогут внедрять на своих сетях передовое российское оборудование, что ускорит развитие 5G в РФ и придаст дополнительное ускорение цифровизации различных сегментов экономики: от сельского хозяйства и транспорта до ЖКХ и социальной сферы", - приводит пресс-служба РВК слова руководителя ЛИЦ Виталия Шуба.

Как отмечается в сообщении, партнерами "Сколтеха" в данном проекте стали компании "Элтекс" и "Радио Гигабит", а также Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Итогом их совместной работы станет создание цифровой платформы, обеспечивающей серийное создание и развертывание линейки базовых станций пятого поколения в парадигме OpenRAN.

Задача ЛИЦ - дополнить стандарт OpenRAN с учетом специфики российского сегмента и способствовать его внедрению в качестве индустриального. Он будет доступен всем отечественным производителям телеком-оборудования и позволит российским решениям выйти на рынки зарубежных стран и конкурировать с продукцией иностранных компаний. Таким образом, в РФ будет создан защищенный от внешних санкций и иных факторов риска рынок оборудования для высокоскоростных беспроводных сетей.

Заказчик разработки - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь). На реализацию программы центра, рассчитанной на три года, будет выделен грант в размере 300 млн руб. При этом дополнительно планируется привлечь софинансирование объемом не менее 150 млн руб.

О конкурсе

Цель государственной поддержки ЛИЦ и компаний-лидеров - обеспечение цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы через стимулирование разработки сквозных технологий, технологических решений и продукции на их основе. Среди таких технологий - искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорика, квантовые технологии, системы распределенного реестра, технологии беспроводной связи, новые производственные технологии, технологии виртуальной и дополненной реальности.

Программы ЛИЦ и компаний-лидеров будут осуществляться в соответствии с дорожными картами развития соответствующих технологий, одобренными на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. РВК исполняет функции оператора конкурса.

РВК - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд руб., его 100% принадлежит РФ в лице Росимущества.