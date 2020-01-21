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Госдума закрепила за Всемирным почтовым союзом статус межправительственной структуры

Региональные союзы смогут направлять наблюдателей на заседания административного совета, совета почтовой эксплуатации, а также других конференций и собраний ВПС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник ратифицировала 10-й дополнительный протокол к уставу Всемирного почтового союза (ВПС), предусматривающий его межправительственный статус.

Поправка вносится в первую статью устава "Сфера деятельности и цель союза". Согласно тексту протокола, страны, одобрившие устав, образуют единую почтовую территорию "в рамках межправительственной организации, называемой Всемирный почтовый союз". Сейчас уточнение о статусе ВПС в тексте отсутствует.

Также уточняется, что региональные союзы могут направлять наблюдателей на заседания административного совета, совета почтовой эксплуатации, а также других конференций и собраний ВПС.

ВПС образован в 1874 году при участии России, он имеет статус специализированного учреждения ООН. Членами ВПС являются 193 страны. Союз занимается выработкой единых принципов организации и функционирования международного почтового обмена, порядка согласования тарифов и системы взаиморасчетов между странами - членами ВПС за международную почту.

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Россия
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