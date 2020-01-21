Федеральное казначейство может отказаться от бумажных актов выполненных работ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Федеральное казначейство планирует "эволюционным образом" отказаться от бумажных актов выполненных работ. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

"На следующих этапах, само собой, эволюционным образом бумажные акты выполненных работ должны исчезнуть. Нужно смотреть на эту ситуацию эволюционно, потому что 2020 год - это год нормативного регулирования и пилотирования, 2021 год - год широкомасштабного внедрения. А в 2022-2023 годах нужно уже получать конкретные результаты. А дальше, я уверен, что и сами заказчики, и сами поставщики будут уже требовать от нас, чтобы быстрее это все использовалось и внедрялось", - заявил Артюхин.

Он отметил, что казначейство видит большой интерес предпринимателей к использованию электронных актов приемки в Единой информационной системе. "Мы увидели большую заинтересованность из-за технологической возможности. Но прежде, чем реализовывать этот сервис, нужно убедиться в возможностях системы, поскольку многократно увеличится транзакционная нагрузка на сервер, на сеть и на саму Единую информационную систему", - сказал Артюхин.

По состоянию на 16 января 2020 года в ЕИС обеспечено подписание обеими сторонами контракта 43 электронных актов, добавил глава казначейства.