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Анапа представит на инвестфоруме в Сочи проекты в санаторно-курортной сфере

Объем инвестиций в проекты составит 5,7 млрд рублей

КРАСНОДАР, 21 января. /ТАСС/. Город-курорт Анапа представит на инвестиционном форуме в Сочи пять проектов с общим объемом инвестиций в 5,7 млрд рублей, в большинстве они относятся к санаторно-курортной сфере, сообщила во вторник пресс-служба мэрии города.

По ее данным, в 2020 году Кубань представит на форуме свой экспортный потенциал, инфраструктурные проекты в рамках развития Южного экспортно-импортного хаба, а также впервые проекты в сфере медицинских услуг - строительство медицинского кластера в Краснодаре.

Российский инвестиционный форум пройдет в Парке науки и искусства "Сириус" с 12 по 14 февраля. В 2019 году власти Краснодарского края заключили на форуме соглашения на 298 млрд рублей, на 56 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Теги
РоссияКраснодарский край
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