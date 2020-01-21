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Экономический форум в Давосе – 2020

Сбербанк назвал основные тренды в сфере киберугроз на 2020 год

Кибермошенники сконцентрируются на социнженерии, фишинге и DDoS-атаках, заявил зампредседателя правления банка Станислав Кузнецов
Здание Центрального офиса Сбербанка РФ Илья Питалев/ТАСС
Описание
Здание Центрального офиса Сбербанка РФ
© Илья Питалев/ТАСС

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк назвал три основных тренда в сфере киберугроз на 2020 год, среди них социальная инженерия, фишинг и DDoS-атаки. Такое мнение высказал ТАСС зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума.

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"На 2020 год я вижу три мощных тренда. Это DDoS-атаки, характер их точно будет меняться в этом году, и уровень рисков для различных компаний, в основном небольших, колоссально возрастает с точки зрения надежной работы этих компаний. Второй тренд - проведение фишинговых атак, мошенники будут использовать современные "зловреды" для "подсадки" в операционные системы различных компаний. Культура выявления таких атак низка в РФ, и нам надо учиться выявлять и понимать их, соблюдать внутренние правила, чтобы избежать этих рисков", - отметил он.

Третий тренд, по словам зампреда правления Сбербанка, - это рост мошенничества с использованием метода социальной инженерии. "Этот тренд перешел к нам из 2019 года, у нас есть шанс остановить этот рост, но пока он продолжается. Мне кажется, что если мы будем вместе с (правоохранительными) органами двигаться в этой работе на фоне ужесточения наказания за такие преступления на законодательном уровне, у нас есть хороший шанс в течение нескольких месяцев переломить ситуацию", - резюмировал Кузнецов.

Теги
РоссияЭкономический форум в Давосе – 2020
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