Сбербанк назвал основные тренды в сфере киберугроз на 2020 год

"На 2020 год я вижу три мощных тренда. Это DDoS-атаки, характер их точно будет меняться в этом году, и уровень рисков для различных компаний, в основном небольших, колоссально возрастает с точки зрения надежной работы этих компаний. Второй тренд - проведение фишинговых атак, мошенники будут использовать современные "зловреды" для "подсадки" в операционные системы различных компаний. Культура выявления таких атак низка в РФ, и нам надо учиться выявлять и понимать их, соблюдать внутренние правила, чтобы избежать этих рисков", - отметил он.

Третий тренд, по словам зампреда правления Сбербанка, - это рост мошенничества с использованием метода социальной инженерии. "Этот тренд перешел к нам из 2019 года, у нас есть шанс остановить этот рост, но пока он продолжается. Мне кажется, что если мы будем вместе с (правоохранительными) органами двигаться в этой работе на фоне ужесточения наказания за такие преступления на законодательном уровне, у нас есть хороший шанс в течение нескольких месяцев переломить ситуацию", - резюмировал Кузнецов.