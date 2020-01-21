Госдума одобрила во II чтении согласование с ФАС доптребований к центральному депозитарию

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий необходимость согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России определяемых Банком России дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария.

Документ, инициированный правительством РФ, разработан во исполнение указа президента РФ от 21 декабря 2017 года "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции", а также во исполнение утвержденного распоряжением правительства плана мероприятий по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на 2018-2020 годы.

Внесение в закон от "О центральном депозитарии" изменений в части порядка формирования комитета пользователей услуг центрального депозитария необходимо "в целях создания условий для обеспечения необходимого влияния пользователей услуг центрального депозитария на его тарифную политику и для предупреждения установления им необоснованных цен на свои услуги", отмечают в правительстве.

"В связи с отсутствием специальных требований к порядку формирования комитета пользователей в его составе не были в достаточной степени представлены все категории клиентов-депозитариев. В целях создания условий для обеспечения интересов клиентов центрального депозитария, в том числе при определении тарифной политики центрального депозитария, законопроектом предлагается определить Банк России и федеральный антимонопольный орган ответственными за установление дополнительных требований к порядку формирования комитета пользователей", - говорится в пояснительной записке.

Ко второму чтению была одобрена одна поправка юридико-технического характера.