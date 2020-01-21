Трамп назвал новой торговой моделью сделку с КНР и договор с Мексикой и Канадой

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Сделка США с КНР, а также договор, заключенный Вашингтоном с Мексикой и Канадой, представляют собой новую модель торговли. Об этом во вторник заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"США заключили две замечательные торговые сделки - соглашение с Китаем и договор с Мексикой и Канадой (USMCA). Эти соглашения представляют собой новую модель торговли для соглашений XXI века", - отметил глава Белого дома.

Переговоры США с Китаем о второй фазе торговой сделки начнутся в ближайшее время, пообещал Трамп.