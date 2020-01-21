Российский рынок нашел повод для коррекции. Им стала вирусная угроза в Китае

"Можно сказать, что эти опасения спровоцировали в том числе и техническую коррекцию российского фондового рынка, вызванную краткосрочной перекупленностью", - пояснил эксперт.

"Российский рынок после бескоррекционного роста на 16% за полтора месяца выглядит перегретым. Нужен лишь повод, чтобы инвесторы начали фиксировать прибыль",- считает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Станислав Клещев.

К середине торгового дня - 13:31 мск - индекс Мосбиржи снизился на 0,75% - до 3195,63 пункта, в то же время индекс РТС уменьшился на 0,96%, до 1630,82 пункта. Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 0,29%, до 61,73 рубля, курс евро увеличился на 0,31%, до 68,54 рубля. Как полагают, опрошенные ТАСС эксперты, повод для коррекции российского рынка уже давно назрел, а сегодня первопричиной для снижения стали главным образом опасения вспышки инфекций в Китае.

То, что вирусная угроза в Китае, - удобный повод для технической коррекции, отмечает и начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Российский рынок движется в тренде основных мировых площадок. Рынки в Европе снижаются в среднем, в пределах 1%, фьючерсы на американские индексы торгуются со снижением до 0,5%, а японский Nikkei сегодня упал на 1% после заседания Банка Японии. Китайские рынки упали на фоне опасений по поводу роста вирусной угрозы, из-за которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренный форум. Хотя, вирус, на мой взгляд, просто удобный повод для технической коррекции", - пояснил эксперт, добавив, что сегодня главной мировой новостью является, все же, не вирус, а экономический форум в Давосе. И, несмотря на то, что традиционно реакция рынков на подобные мероприятия слабая, в частности, от Дональда Трампа ждут ответов на насущные вопросы - по климату, торговым войнам.

Повлиять на снижение спроса на рисковые активы могли также и сообщения о взрывах нескольких ракет в "зеленой зоне" в Багдаде. "Вкупе с вирусной угрозой это могло породить волну продаж по широкому фронту высокорисковых актива, особенно учитывая тот факт, что рынки перегреты и многим не хватало повода для фиксации прибыли по спекулятивным длинным позициям", - также отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Станислав Клещев в свою очередь добавил, что опасения коррекции американского рынка на процедуре импичмента и более чем 2% падение фондового индекса Гонконга на понижении кредитного рейтинга страны достаточно для того, чтобы охладить пыл "быков". Тем не менее в дальнейшей перспективе в этом году в "ВТБ Мои Инвестиции" ждут от рынка достижений новых максимумов.

Прогноз до конца недели

Согласно прогнозу ИК "Фридом Финанс" до конца дня сохранится отрицательная динамика, и завтра она может усилиться. В компании полагают, что целью коррекции на горизонте двух дней является отметка 3160 пунктов по индексу Мосбиржи, а доллар к рублю будет торговаться в коридоре 61,50-62 рубля.

Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков считает, что уровнем поддержки по индексу Мосбиржи выступает уровень 3100 пунктов. "Весьма вероятно, мы протестируем данный уровень к концу недели. Текущая цель импульса по ослаблению рубля - диапазон 62,5-63 рубля за доллар, для дальнейшего ослабления российской валюты потребуются более существенные фундаментальные факторы", - пояснил он.

В свою очередь главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович отметил, что на российскую валюту основное воздействие оказывает фактор давления в виде увеличенных объемов покупок валюты ЦБ РФ в рамках исполнения бюджетного правила, с одной стороны, и фактор поддержки в рамках налогового периода, с другой стороны. В компании ожидают, что в ближайшие дни курс российской валюты будет формироваться в диапазоне 61,5-62,5 рубля за $1.