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Банк ДОМ.РФ объявил о снижении ставок по ипотеке от 3 млн рублей

Акция по снижению ставок, которую проводит банк, рассчитана на семьи с детьми

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ снизил ставки на 0,2 процентных пункта по ипотеке от 3 млн руб. в рамках акции на большие суммы и продлил ее действие до конца марта 2020 года. Об этом кредитная организация сообщила во вторник.

"В рамках акции ставки по ипотеке на большие суммы - от 3 млн руб. - снижены на 0,2 процентных пункта. Акция рассчитана на клиентов, ориентирующихся на квартиры большей площади, в первую очередь на семьи с детьми", - говорится в сообщении

Уточняется, что спецусловия действуют при получении ипотеки по всей России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области низкие ставки распространяются на кредиты от 5 млн руб., для Московского региона - от 8 млн руб.

Ранее Банк ДОМ.РФ улучшил условия по всем ипотечным программам. Ставка по программе "Семейная ипотека" при рождении второго и последующего ребенка теперь составляет от 4,7%. На первичном рынке ипотечный кредит можно оформить по ставке от 7,3%, на вторичном - от 7,8%, по программе рефинансирования - от 7,5%. Кредит под залог имеющегося жилья доступен по ставке от 9,3%.

Банк ДОМ.РФ - ипотечно-строительный банк, который входит в группу финансового института развития ДОМ.РФ и является уполномоченным банком в сфере жилищного строительства. По итогам девяти месяцев 2019 года портфель ипотечных кредитов Банка ДОМ.РФ составил 100,1 млрд руб. Банк входит в топ-3 российских банков по объему ипотечного портфеля (вместе с ДОМ.РФ).

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