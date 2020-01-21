Глава Минэнерго Украины посоветовал детям шахтеров искать другую профессию

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель считает, что дети шахтеров должны искать себе другое занятие, чем у родителей, поскольку добыча угля уходит в прошлое.

"Дети из шахтерских семей должны искать другое, возможно, более интересное и эффективное направление для обучения и возможной будущей работы, - приводит агентство УНН его слова на презентация концепции перехода Украины к 20150 году к "зеленой энергетике". - Ведь со временем такие технологии уходят в прошлое, а приходят более новые технологии. Мы понимаем, насколько это тяжелый социальный вопрос, как сложно с трудоустройством в городах и городках, где единственным местом работы является шахта. Вместе с тем я думаю, что сама мировая тенденция говорит: этот вид технологии (добыча угля - ред.) останется в прошлом".

По словам Оржеля, число шахт будет неуклонно сокращаться. "Это напрямую зависит от их рентабельности, ведь значительное количество из них - нерентабельны", - подчеркнул министр.

Украинская угольная промышленность все последние годы переживает системный кризис. Если раньше на многих государственных шахтах добывали по 2-3 тыс. тонн в сутки, то сейчас - по 300 тонн, сообщал ранее глава комиссии по реорганизации шахт госпредприятия "Объединенная компания "Укруглереструктуризация" Валентин Киселев.

По мнению экспертов, добыча падает из-за устаревшего оборудования и хронической нехватки денег даже на текущие расходы - электроэнергию, зарплаты, мероприятия по охране труда. При этом горнякам с трудом удается реализовать даже то, что добыто, поскольку предприятия зачастую предпочитают покупать более дешевый импортный уголь.

По словам Киселева, на комплексную модернизацию шахт нужно порядка 15-16 млрд гривен, что позволило бы вывести отрасль на безубыточный уровень, но власти в модернизации не заинтересованы. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец считает, что причина такой ситуации в использовании преступных угольных схем.

В результате на шахтах систематически происходят аварии, в том числе с человеческими жертвами. Из-за долгов по зарплатам осенью 2019 года в Донбассе и на западе Украины проходили массовые акции протеста. В середине ноября горняки объявили о "национальном трудовом конфликте" с Минэнерго. Верховная рада приняла тогда изменения в бюджет, выделив на угольную отрасль около $40 млн, в частности на зарплату за период с июня по сентябрь и частично за октябрь. Однако после этого вновь образовалась задолженность.