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Суд Львова взыскал с компании Коломойского недвижимость на $4 млн в пользу Нацбанка

Речь идет о недвижимости компании "Днепрометаллсервис"

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил иск Национального банка Украины (НБУ) и взыскал в его пользу недвижимость компании "Днепрометаллсервис", связанной с экс-владельцем Приватбанка Игорем Коломойским, более чем на 100 млн гривен (свыше $4 млн). Об этом во вторник сообщает пресс-служба НБУ.

"Днепрометаллсервис" в сентябре 2014 года предоставил НБУ в залог нежилое помещение стоимостью свыше 100 млн гривен в качестве обеспечения кредита рефинансирования, который был выделен Приватбанку до национализации. Поскольку компания не выполнила взятых на себя обязательств имущественного поручителя Приватбанка, Национальный банк в мае 2018 года подал в суд с целью взыскания залогового имущества. "16 января 2020 года исковое заявление НБУ было удовлетворено в полном объеме", - отмечается в сообщении.

По информации Нацбанка, в целом суды уже приняли 24 решения в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам Приватбанка на общую сумму 1,36 млрд гривен (более $56 млн). 18 решений вступили в законную силу, по ним уже направлены необходимые документы в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк предоставил Приватбанку в течение 2008-2015 годов. В основном иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям.

По информации Нацбанка, сейчас на разных стадиях судебного процесса находится еще более 200 подобных дел не только по Приватбанку, но и банков, которые в свое время были признаны неплатежеспособными и до сих пор не выполнили своих обязательств по кредитам рефинансирования.

В декабре 2016 года по предложению Нацбанка Украины правительство страны приняло решение национализировать крупнейшую в стране финансовую организацию. Бывшие владельцы банка, связанные с ними компании и лица подали в различные суды иски с требованием признать национализацию Приватбанка незаконной. В декабре 2019 года правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", которым запрещается возврат Приватбанка бывшим владельцам.

Теги
УкраинаКоломойский, Игорь Валерьевич
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