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Экономический форум в Давосе – 2020

Сбербанк направил в ЦБ предложения по улучшению информационной безопасности СБП

Глава Сбербанка Герман Греф ранее отмечал, что одной из причин, почему банк не присоединяется к Системе быстрых платежей, является кибербезопасность

ДАВОС /ШВЕЙЦАРИЯ/, 21 января. /ТАСС/. Сбербанк направил в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России предложения по совершенствованию кибербезопасности Системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума.

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"У нас хороший уровень взаимодействия с коллегами из ФинЦЕРТа. Мы ранее направили им свои предложения по устранению недостатков в системе. Нам известно, что эти предложения были восприняты, с ними работают и при их реализации с СБП все будет в порядке. У меня нет в этом сомнений", - сказал он, добавив, что заявленные Сбербанком сроки и график подключения к СБП будут соблюдены.

Глава Сбербанка Герман Греф в мае 2019 года заявил, что одной из причин, почему банк не присоединяется к Системе быстрых платежей, является кибербезопасность. Так, по мнению Грефа, система была небезопасной.

Сбербанк остается единственным системно значимым банком, который не подключился к СБП в установленный ЦБ срок - до 1 октября 2019 года. Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил журналистам, что рассчитывает на подключение к СБП в первом квартале 2020 года, тогда как тестовое подключение может пройти уже в январе.

В свою очередь глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ продолжит штрафовать Сбербанк в соответствии с существующим законодательством, пока он не подключится к системе.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаГреф, Герман ОскаровичЭкономический форум в Давосе – 2020
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