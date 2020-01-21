В МЭР заявили, что стагнация импорта на фоне укрепления рубля говорит о слабости спроса

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Замедление темпов роста импорта товаров и услуг до 2,9% в 2019 году после 4,9% в 2018 году на фоне укрепления рубля свидетельствует о слабости совокупного спроса. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "Платежный баланс 2019 года".

"Рост импорта товаров и услуг в 2019 году замедлился до 2,9% после 4,9% в 2018 году. Стагнация импорта на фоне укрепления рубля свидетельствует о слабости совокупного спроса в экономике", - отмечается в обзоре.

По данным Минэкономразвития, импорт товаров в течение 2019 года демонстрировал неравномерную динамику. После сокращения в первом полугодии в условиях замедления экономического роста годовые темпы роста товарного импорта вышли в положительную область в третьем (+4,2% в годовом выражении) и четвертом (+10,3% в годовом выражении) кварталах 2019 года, подчеркивают в министерстве. При этом темпы роста импорта оставались существенно ниже уровней 2017 года и начала 2018 года.

По оценке Минэкономразвития, наибольший вклад в восстановление динамики импорта во втором полугодии внесли потребительские товары (+9,9% в годовом выражении в июле - ноябре 2019 года). "Вместе с тем данный рост был в значительной степени обусловлен разовыми факторами, а именно - увеличением импорта фармацевтической продукции (+78,6% в годовом выражении в июле-ноябре) в преддверии введения обязательной маркировки лекарственных средств", - указывается в обзоре.

Без учета этого фактора рост потребительского импорта оценивается на уровне 3,4% в годовом выражении в июле - ноябре 2019 года.

Минэкономразвития отмечает, что инвестиционный импорт, несмотря на некоторое улучшение динамики в конце года, в целом по итогам января - ноября сократился на 3,5% в годовом выражении (после 0,9% в 2018 году и роста на 32,9% в 2017 году).