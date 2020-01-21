Мнучин заявил, что второй этап сделки с Китаем не означает отмены всех пошлин

ТАСС, 21 января. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что достижение соглашения о втором этапе торговой сделки с Китаем необязательно станет "большим ударом", который устранит все существующие пошлины. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal .

"Мы можем выполнить первую часть второй фазы сделки, и тогда некоторые из тарифов отпадут. Мы можем сделать это последовательно по ходу дела", - сказал он.

Ранее, незадолго до подписания сторонами соглашения о первой фазе торговой сделки, Мнучин говорил, что президент США Дональд Трамп может рассмотреть в случае достижения договоренности о втором ее этапе отмену пошлин на китайские товары.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и американский лидер Дональд Трамп. Объем торгового соглашения, по словам Трампа, превысит $200 млрд в этом году и будет расти ежегодно.