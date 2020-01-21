Доходы сферы туризма Хайкоу в 2019 году выросли на 7,55%, до $4,6 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 21 января. /ТАСС/. Выручка сферы туризма города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) в 2019 году выросла на 7,55% до 32,06 млрд юаней (около $4,63 млрд). Как сообщила газета "Хайнань жибао", за этот период город посетили 28,2 млн туристов, что на 5,6% больше показателя 2018 года.

В 2020 году власти Хайкоу планируют принять около 30,46 млн гостей (рост около 8%), целевой показатель выручки от туризма на этот год составляет 34,6 млрд юаней (около $4,99 млрд, увеличение также на 8%).

Городское правительство уже запланировало в 2020 году ряд крупных международных мероприятий, среди которых финал национального первенства по пляжному волейболу, серия музыкальных концертов и другие. Власти также готовятся открыть восемь прямых авиарейсов между Хайкоу и зарубежными городами, а также активнее продвигать путевки на Хайнань в Японии, Республике Корея, Австралии и странах Юго-Восточной Азии.

Власти Хайкоу намерены провести реновацию одной из главных туристических достопримечательностей столицы региона - старинной улицы Цилоу, которая благодаря большому количеству расположенных на ней зданий в европейском колониальном стиле уже давно стала своеобразной визитной карточкой города. Кроме того, власти намерены развивать такие туристические направления, как пляжный отдых, парусный спорт и морская рыбалка.

В 2019 году провинцию Хайнань на юге КНР в 2019 году посетило в общей сложности свыше 83 млн китайских и иностранных туристов. Соответствующий показатель на 9% превысил турпоток в провинцию за 2018 год. Общее число туристов из-за рубежа, побывавших на острове в 2019 году, выросло на 12,4% до 1,42 млн человек.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных районов мира.