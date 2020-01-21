{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Доходы сферы туризма Хайкоу в 2019 году выросли на 7,55%, до $4,6 млрд

За этот период город посетили 28,2 млн туристов

ХАЙКОУ /Китай/, 21 января. /ТАСС/. Выручка сферы туризма города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) в 2019 году выросла на 7,55% до 32,06 млрд юаней (около $4,63 млрд). Как сообщила газета "Хайнань жибао", за этот период город посетили 28,2 млн туристов, что на 5,6% больше показателя 2018 года.

В 2020 году власти Хайкоу планируют принять около 30,46 млн гостей (рост около 8%), целевой показатель выручки от туризма на этот год составляет 34,6 млрд юаней (около $4,99 млрд, увеличение также на 8%).

Городское правительство уже запланировало в 2020 году ряд крупных международных мероприятий, среди которых финал национального первенства по пляжному волейболу, серия музыкальных концертов и другие. Власти также готовятся открыть восемь прямых авиарейсов между Хайкоу и зарубежными городами, а также активнее продвигать путевки на Хайнань в Японии, Республике Корея, Австралии и странах Юго-Восточной Азии.

Власти Хайкоу намерены провести реновацию одной из главных туристических достопримечательностей столицы региона - старинной улицы Цилоу, которая благодаря большому количеству расположенных на ней зданий в европейском колониальном стиле уже давно стала своеобразной визитной карточкой города. Кроме того, власти намерены развивать такие туристические направления, как пляжный отдых, парусный спорт и морская рыбалка.

В 2019 году провинцию Хайнань на юге КНР в 2019 году посетило в общей сложности свыше 83 млн китайских и иностранных туристов. Соответствующий показатель на 9% превысил турпоток в провинцию за 2018 год. Общее число туристов из-за рубежа, побывавших на острове в 2019 году, выросло на 12,4% до 1,42 млн человек.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных районов мира.

Теги
КитайХайнань
Реклама на ТАСС
Дума разрешает использовать материнский капитал для строительства дома на садовом участке
Средства можно будет направлять в том числе на подведение коммуникаций к уже построенному дому
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС