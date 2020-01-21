Зеленодольский судозавод поставит в ХМАО четыре пассажирских "Метеора" к 2023 году

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 января. /ТАСС/. Зеленодольский завод имени А. М. Горького (входит в судостроительную корпорацию "Ак Барс") намерен поставить в Ханты-Мансийский автономный округ четыре скоростных пассажирских судна на подводных крыльях "Метеор" к 2023 году. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Во вторник состоялась встреча генерального директора Зеленодольского судозавода Александра Карпова с губернатором Югры Натальей Комаровой в Ханты-Мансийске. Она была посвящена сотрудничеству по строительству для региона новейших скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор-2020", обладающих меньшей осадкой, маловесным и экономичным двигателем, комфортабельным пассажирским салоном. Власти Югры намерены до 2037 года провести реновацию речного флота, поскольку, как ранее сообщала глава региона он "старый, эксплуатируется более 30 лет".

"Нам необходимо заменить четыре судна этого класса и такой вместимости", - отметила Комарова. Карпов заверил губернатора, что завод будет готов поставить четыре судна уже к 2023 году. "Мы готовы продолжить сотрудничество с Югрой по выпуску судов, необходимых именно для региона", - сказал он.

В ходе встречи, директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Константин Гребешок сообщил, что конкурсная документация на поставку данных судов будет готова в первом полугодии 2020 года.

"Метеор-2020" способен ускоряться до 70 км/ч по сравнению с 60-65 км/ч у эксплуатируемых в Югре "Метеоров". По подсчетам экспертов, это позволяет рейсы, занимающие в среднем по 10-12 часов, совершать за 8-10 часов. Также "Метеор-2020" имеет более комфортабельные условия. Так для экипажа предусмотрены каюты отдыха, душевые, зона приема пищи. Для пассажиров расширены проходы внутри салона, созданы места для хранения багажа, судно оборудовано Wi-Fi. В нем также созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья.

О заводе

Зеленодольский завод имени А. М. Горького - одно из крупнейших судостроительных предприятий России. В 2015 году завод отметил 120-летие. По официальным данным предприятия, за годы своей истории завод построил свыше 1,5 тыс. морских и речных судов, в том числе около 600 военных.

Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В ее состав вошли профильные предприятия холдинговой компании: Зеленодольский завод им. Горького, Казанский завод "Электроприбор", компании "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт".