Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

МИНСК, 21 января. /ТАСС/. Белоруссия отменила приостановку экспорта нефтепродуктов. Об этом сообщил во вторник глава "Белнефтехима" Андрей Рыбаков.

"Это был небольшой период приостановки. Приостановка отменена. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом", - сказал руководитель концерна, слова которого приводит агентство БелТА.

Рыбаков пояснил, что для любой нефтепереработки есть определенный наиболее эффективный радиус реализации продукции. "Дальше логистика начинает вступать в силу, - отметил он. - Конечно, ближайшие рынки будут самые эффективные. Дальнейшая реализация - через порты, на дальний периметр - будет уже исходить из конъюнктуры того рынка, на который мы будем поставлять. И вообще из конъюнктуры мировых цен на нефтепродукты. Но самые эффективные рынки - это национальный и ближайшие, на них и будем в первую очередь ориентироваться".

Рыбаков добавил, что Белоруссия готова заключить контракты на поставку нефти из альтернативных России источников и в скором времени ждет поступления сырья в республику.

"Альтернативные поставки прорабатываются. Не буду анонсировать, но есть уже практически готовые контракты", - сказал он.

При этом глава концерна не уточнил, из каких стран поступит нефть. Говоря об альтернативных поступлениях, Рыбаков заявил, что "это касается не только самой нефти, но и логистических каналов ее поступления - будет не по портам или железной дороге, это будут уже другие направления".

Глава концерна напомнил, что Белоруссия заключила контракт на поставку 80 тыс. тонн нефти из Норвегии, которая поступит на ОАО "Нафтан". "Ожидаем начала разгрузки завтра (22 января) к вечеру", - уточнил Рыбаков.

Минск и Москва ведут переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин 30-31 декабря 2019 года обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти в 2020 году для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако к 1 января документы подписаны не были. Одновременно Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса проработать варианты альтернативных поставок сырья. 14 января первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что правительство направило коммерческие предложения о покупке нефти на Украину, в Польшу, Казахстан, Азербайджан и страны Балтии.

В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня.

4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. По данным источника ТАСС, знакомого с переговорами компаний, график поставок российской нефти в Белоруссию подписан, до конца месяца планируется поставить еще около 600 тыс. тонн нефти. 20 января стало известно, что Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии.