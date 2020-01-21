Фонд моногородов поддержит строительство оптово-распределительного центра в Елабуге

КАЗАНЬ, 21 января. /ТАСС/. Фонд развития моногородов примет участие в финансировании строительства инфраструктуры распределительного центра для X5 Retail Group в Елабуге (Татарстан), на это направят почти 150 млн рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства экономики Татарстана.

"Фонд развития моногородов профинансирует строительство внеплощадочных сетей для будущего оптово-распределительного центра "Елабуга" компании Х5 Retail Group в Республике Татарстан. Сумма выделенных средств составит почти 150 млн рублей. При поддержке Фонда развития моногородов для реализации данного инвестпроекта будут построены подъездная автомобильная дорога и внеплощадочные сети: объекты водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Стоимость их строительства составляет 192,4 млн рублей, из которых почти 150 млн рублей - за счет фонда, 42,4 млн рублей - за счет бюджета Республики Татарстан", - говорится в сообщении.

Строительство центра началось в мае 2019 года. Стоимость инвестиционного проекта оценивается более чем в 964 млн рублей. Он рассчитан на обслуживание магазинов розничной сети "Пятерочка", расположенных в восточной части региона. Площадь центра составит более 17 тыс. кв. м. Девелопер Romex Group реализует проект по техническому заданию российского ретейлера X5 Retail Group.

Оптово-распределительный центр необходим для хранения продуктов питания, там будут сортировать и комплектовать товары, готовить их к отправке в розничную торговую сеть. Сдать объект планируют в мае 2020 года.

"Инвестиции в строительство распределительного центра имеют стратегическое значение: проект имеет выгодное географическое расположение, это позволит обеспечить транспортную доступность и связанность с соседними регионами, обеспечивать товарами весь Приволжский федеральный округ", - сказала заместитель гендиректора Фонда развития моногородов Ольга Макаева, чьи слова приводит пресс-служба.

По ее словам, Фонд поддерживает и другие города республики. Так, при его участии сегодня реализуются инфраструктурные проекты в Набережных Челнах, Зеленодольске и Нижнекамске стоимостью свыше 3,3 млрд рублей (в том числе за счет средств Фонда - свыше 2,4 млрд рублей).