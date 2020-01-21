Объем внешней торговли Хайнаня в 2019 году вырос на 6,8%

ХАЙКОУ /Китай/, 21 января. /ТАСС/. Объем внешнеторгового оборота южной китайской провинции Хайнань в 2019 году составил 90,5 млрд юаней (около $13,3 млрд), что на 6,8% превысило показатель за 2018 год. Такие данные публикует газета Hainan Ribao со ссылкой на местную таможенную статистику.

Экспорт за указанный период вырос на 15,4%, до 34,3 млрд юаней ($5,04 млрд), а импорт составил 56,2 млрд юаней ($8,2 млрд), увеличившись на 2,1% в годовом исчислении. Самый высокий внешнеторговый оборот, согласно данным таможни, в прошлом году имели города Даньчжоу, Хайкоу и Санья. Соответствующие показатели для этих трех городов за 2019 год составили 41 млрд юаней ($6 млрд), 33,1 млрд юаней ($4,8 млрд) и 9,7 млрд юаней ($1,4 млрд). Из 14 городов и уездов провинции, которые проводят внешнеторговые операции, рост объема торговли зафиксирован в девяти территориальных единицах.

Увеличение объемов внешней торговли наблюдается на фоне реализации проекта пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой на Хайнане. О его запуске председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.