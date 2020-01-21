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Госдума освободила Поздышева от членства в совете директоров ЦБ

Василий Поздышев перейдет в Фонд консолидации банковского сектора на позицию главы совета директоров

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Госдума приняла постановление о досрочном освобождении Василия Поздышева от должности члена совета директоров Банка России в связи с его увольнением из ЦБ РФ по собственному желанию.

В декабре 2019 года стало известно, что заместитель председателя Банка России Василий Поздышев в начале 2020 года покинет ЦБ и перейдет в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) на позицию главы совета директоров.

Поздышев работал в ЦБ РФ с 2012 года, занимал пост директора департамента банковского регулирования Банка России, с 2014 года назначен зампредом регулятора. Также работал в Groupe Paribas и курировал блок "Финансы и риски" Московского банка Сбербанка. В ЦБ Поздышев курировал, в том числе работу УК ФКБС, взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов, банковское регулирование и банковский надзор, занимался консолидацией банковского сектора.

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