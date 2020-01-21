Совет Федерации раскритиковал антикартельные законопроекты

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике раскритиковал пакет правительственных законопроектов об ужесточении наказания для бизнеса за картельный сговор, следует из замечаний и предложений комитета, направленных в адрес председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева по итогам совещания. Материалы имеются в распоряжении ТАСС.

Сенаторы, в частности, указывают на нецелесообразность наделения ФАС полномочиями, которыми обладают фискальные и силовые ведомства. "Участниками было высказано мнение о нецелесообразности наделения антимонопольной службы полномочиями, аналогичными полномочиям фискальных и силовых ведомств, поскольку это не соответствует контрольно-надзорным функциям федеральных органов исполнительной власти, которыми наделена ФАС России", - говорится в отзыве. В комитете отмечают, что менять законодательство в интересах одного ведомства недопустимо, "поскольку это создаст прецедент для других ведомств" и предлагаемое расширение полномочий антимонопольного регулятора в части оперативно-разыскной деятельности также может привести к злоупотреблению правом.

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев ранее заявил ТАСС, что антимонопольная служба готова провести работу по подготовке поправок к антикартельным законопроектам и обсудить их с бизнесом с учетом поступивших замечаний и предложений. По данным ФАС, изменения, которые предлагаются законопроектами, не содержат положений, подразумевающих давление на бизнес, и не влекут нарушения прав предпринимателей. Изменения в уголовное, уголовно-процессуальное и антимонопольное законодательство, наоборот, направлены на сдерживание противоправных действий и гарантируют снижение давления на бизнес, указывает Тенишев.

Предлагаемые изменения

Правительство РФ в ноябре прошлого года внесло в Госдуму проект поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы (УК и УПК), предусматривающий введение дополнительных штрафов за картельные соглашения, запрещенные антимонопольным законодательством, которые в том числе могут коснуться глав коммерческих структур. В частности, предлагается дополнить УК положением о заключении или участии в картелях, если это повлекло повышение, снижение или поддержание цен на обязательных торгах. Штраф за это, согласно инициативе, может составить от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Предусматриваются также принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок от одного года до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Если картельная сделка или махинации с торгами были совершены главой организации, членом совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также владельцем более чем 50% голосующих акций либо организованной группой, штраф составит от 2 млн до 4 млн рублей, лишение свободы предусмотрено до шести лет. Аналогичные санкции грозят нарушителям, если в результате их противоправных действий был причинен особо крупный ущерб. В случае применения насилия или угроз, если деяние было сопряжено с уничтожением или повреждением имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, предусматривается штраф в размере от 3 млн до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет.

Согласно законопроекту, доходом в крупном размере признается сумма свыше 100 млн рублей (сейчас свыше 50 млн), а доходом в особо крупном размере - 500 млн (сейчас 250 млн). Под крупным ущербом подразумевается сумма свыше 20 млн рублей, а под особо крупным - 60 млн рублей (сейчас 10 млн и 30 млн соответственно).

Штрафы за создание помех для ФАС

Одновременно с этим кабмин внес законопроект о введении административной ответственности за создание помех для проведения внеплановых проверок сотрудниками Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на предмет заключения ограничивающих конкуренцию соглашений. Для граждан штраф составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц - "от одной тысячной до одной сотой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех товаров (работ, услуг)" за прошлый год, но не менее 50 тыс. рублей. Предлагается также предусмотреть, что военнослужащие несут ответственность за воспрепятствование внеплановым выездным проверкам антимонопольного органа на общих основаниях.

Мнение бизнеса

Ранее Российской союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и "Деловая Россия" направили в Госдуму замечания к пакету антикартельных законопроектов (есть в распоряжении ТАСС). Представители деловых объединений указывают, что принятие законопроектов в текущей редакции может увеличить давление на бизнес, нарушить права и интересы предпринимателей, а также привести к коррупционным злоупотреблениям. Как пояснил ТАСС член комитета по антимонопольному регулированию "Деловой России", директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов, в законопроекте под картелями подразумевается как сговор на торгах, так и классические картели, когда крупные компании делят рынок и устанавливают цену.

Однако, в пояснительной записке к законопроекту говорится, что, "ущерб от антиконкурентных соглашений на товарных рынках и торгах составляет 1,5-2% размера ВВП ежегодно", а "завышение цен в случае картелей на торгах достигает 30% от начальной стоимости предмета торгов)". Завышение цен картелями на товарных рынках составляет 18%, трансграничными, международными картелями - 23%.