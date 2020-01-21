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Экономический форум в Давосе – 2020
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РФПИ и Alibaba планируют в Давосе объявить о создании новой платежной системы

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская сторона будет иметь контролирующие акции
Описание
© AP Photo/Ng Han Guan

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и китайская Alibaba планируют на Всемирном экономическом форуме в Давосе объявить о создании новой платежной системы в России. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев во вторник в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы планируем объявить о важном новом взаимодействии с Alibaba в секторе платежных систем, где мы объявим о создании новой платежной системы в России, где российская сторона будет иметь контролирующие акции", - сказал он.

Дмитриев добавил, что РФПИ также объявит о ряде сделок в интернет-торговле. "Мы проинвестируем ведущего игрока на рынке продаж автомобилей в интернете, на рынке онлайн-путешествий", - сообщил он.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий (Alibaba Cloud) и искусственного интеллекта (AI Labs). Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.

Развитие платежных сервисов

Mail.ru Group, Alipay (платежная платформа, входит в Alibaba Group), USM, "Мегафон" и РФПИ в октябре 2019 года подписали не обязывающее соглашение о создании совместного предприятия (СП) для развития платежных сервисов в РФ. Новое СП планирует работать над ускоренным развитием цифровой экономики в России через модернизацию цифровых платежных услуг в стране.

Компании решили объединить свои усилия в связи с созданием СП AliExpress Russia. РФПИ, Alibaba, "Мегафон" и Mail.ru закрыли сделку по созданию этого СП 9 октября 2019 года. Предполагается, что совместное предприятие позволит интегрировать ключевые российские потребительские интернет- и e-commerce-платформы.

Теги
РоссияЭкономический форум в Давосе – 2020
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