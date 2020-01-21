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На Украине потребовали установить пошлину на импорт топлива из России

"Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства страны

КИЕВ, 21 января. /ТАСС/. Украинские производители нефтепродуктов "Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" обратились в правительство Украины с требованием установить пошлину на дизельное топливо и сжиженный газ из России в размере 8,46%. Об этом во вторник сообщила пресс-служба "Укртатнафты".

"Укртатнафта", "Укрнафта" и "Укргаздобыча" подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины по факту антиконкурентных действий при поставках на Украину российского дизтоплива и сжиженного газа. Благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, сжиженного газа - 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Белоруссии, Литвы, Польши. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%", - сказано в сообщении.

В компании утверждают, что увеличение пошлины не приведет к дефициту топлива и росту цен на него, а "приведет к перераспределению долей рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран и будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов". В "Укртатнафте" напомнили, что сокращение зависимости от поставок российских нефтепродуктов является одним из поручений правительства в рамках утвержденного указа президента о необходимости диверсификации поставок нефтепродуктов.

С 1 августа 2019 года на Украине вступили в силу специальные пошлины на импорт из России дизельного топлива и сжиженного газа, введенные правительством 17 июля. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составила 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа составила 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября. В Киеве заявляли, что украинский бюджет получит дополнительно около 2 млрд гривен (около 77 млн долларов) в год в связи с введением этих спецпошлин.

В новость были внесены изменения (16:50 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

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