Костин будет лично курировать стратегию ВТБ после ухода финансового директора Олюнина

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин будет лично курировать вопросы стратегии и трансформации бизнеса группы после ухода финансового директора ВТБ Дмитрия Олюнина. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы госбанка.

"Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин будет лично курировать стратегию, а также вопросы трансформации бизнеса, которые являются приоритетными задачами для ВТБ. Дмитрий Олюнин, который ранее курировал финансы, стратегию, а также учет и отчетность, 31 января 2020 года завершает свою работу в банке ВТБ в качестве первого заместителя президента - председателя правления", - отметил он.

В ВТБ отметили, что за период работы Олюнина в группе под его руководством был реализован ряд важных задач, включая разработку и утверждение стратегии, приобретение и включение в состав группы ВТБ банка "Возрождение", запуск новых проектов по созданию цифровой экосистемы, построение и налаживание механизмов повышения финансовой эффективности и трансформации группы ВТБ.

"Банк ВТБ благодарит Дмитрия Олюнина за проделанную работу и желает ему успехов в реализации его дальнейших планов", - сообщил представитель пресс-службы госбанка.

Набсовет ВТБ в апреле 2019 года утвердил стратегию развития на 2019-2022 годы. В рамках стратегии группа планирует в 2022 году получить 310 млрд рублей чистой прибыли. В стратегии ВТБ делает ставку на розницу и малый бизнес: к 2022 году кредитный портфель физических лиц вырастет на 16%, а малого бизнеса - на 14%, депозиты - на 13 и 16% соответственно. Клиентский портфель на горизонте реализации стратегии должен достигнуть 18 млн клиентов в рознице.