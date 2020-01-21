Цены на авиабилеты на внутренних рейсах в Архангельской области с мая снизят на 30%

АРХАНГЕЛЬСК, 21 января. /ТАСС/. Цены на авиабилеты на внутренних авиалиниях в Архангельской области будут снижены с 1 мая 2020 года на 30%. Об этом журналистам во вторник сообщил губернатор региона Игорь Орлов.

"Я дал поручение <...> с 1 мая на 30% уменьшить стоимость на всех региональных линиях авиационного транспорта. Это пик перевозок, торопимся к этому времени все сделать", - сказал Орлов на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Губернатор отметил, что основной перевозчик - 2-й Архангельский объединенный авиаотряд - отработал этот год с прибылью. Кроме того, дополнительные средства будут выделены из областного бюджета. "Это и решение бюджета Архангельской области. Потребуется дополнительных средств около 30-35 млн рублей. Мы себе можем это позволить", - сказал губернатор.

В Архангельской области 36 взлетно-посадочных площадок, с рядом труднодоступных районов весной и осенью сообщение возможно только воздушным транспортом. В парке авиаотряда самолеты Л-410 и Ан-2, вертолеты Ми-8. Наиболее востребованные направления: Архангельск - Мезень, Архангельск - Лешуконское, Архангельск - Соловки, Архангельск - Котлас. Самолеты также летают в небольшие населенные пункты по побережью Белого моря: Ручьи, Койду, Верхнюю Золотицу.