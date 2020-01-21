В Северной Осетии к 2024 году появится предприятие по переработке молока

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 января. /ТАСС/. Правительство Северной Осетии включило в число приоритетных инвестпроектов строительство агрохолдинга "Алания Молоко" в Моздокском районе. Решение было принято на заседании во вторник.

"Отобран проект по созданию агрохолдинга "Алания Молоко". Он представляет собой полный цикл производства - от изготовления комбикормов до производства и переработки молока", - пояснил журналистам замминистра экономического развития республики Зураб Дзоблаев.

По его словам, к 2024 году планируется приобрести 5 тыс. голов молочного крупного рогатого скота.

"Проект нужен республике, так как развитие сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений экономики", - добавил Дзоблаев. Он отметил, что проект "Алания молоко" стал первым проектом, вошедшим в новый список приоритетных на предстоящие 5 лет.