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В Думу внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности в России

Авторы инициативы утверждают, что количество жалоб граждан на коллекторов продолжает расти
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы Сергей Вострецов ("Единая Россия") и Юрий Волков (ЛДПР) во вторник внесли на рассмотрение палаты проект закона "о запрете привлечения иных лиц для взаимодействия с должником", который по сути запрещает деятельность в РФ коллекторских агентств. Документ размещен в думской электронной базе данных.

В частности, законопроект "в целях защиты прав и законных интересов физических лиц в части совершения действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, запрещает деятельность на территории РФ юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности". Также предлагается запретить "привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", говорится в тексте.

Как отмечают авторы, несмотря на принятие в 2016 году закона, целью которого было упорядочение отношений между кредитором и заемщиком, "за прошедшее время количество жалоб граждан на действия так называемых коллекторов только продолжает расти". Они приводят информацию Федеральной службы судебных приставов, согласно которой число жалоб на взыскателей просроченной задолженности с января по октябрь 2019 года выросло на треть (35%) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"Зачастую граждане сталкиваются с неправомерными действиями коллекторов в свой адрес - угрозами, шантажом", - указывают депутаты в пояснительной записке. "Микрофинансовые организации незаконно, без письменного согласия граждан, передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с персональными данными третьих лиц, указанных в этих договорах. В свою очередь коллекторы при общении как с должниками, так и с третьими лицами нередко оказывают психологическое давление, используют унижающие честь и достоинство выражения, высказывают угрозы", - утверждают парламентарии. По их мнению, эти обстоятельства "демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остается криминализированным, а предпринятые на федеральном уровне меры по его регулированию не привели к изменению ситуации".

Как сообщили ТАСС в пресс-службе фракции "Единая Россия", координационный совет фракции не обсуждал данную инициативу до ее внесения, что является необходимым условием для поддержки законопроекта депутатами парламентского большинства.

Теги
РоссияВолков, Юрий ГеннадьевичВострецов, Сергей Алексеевич
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