Глава РФПИ видит возможность для смягчения европейских санкций против России

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев видит возможность для смягчения европейских санкций в отношении России. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы видим, что Россия сейчас играет мощнейшую геополитическую роль. Это было видно, например, по конференции по Ливии, где фактически все ключевые решения были вокруг России. И мы видим, может быть, и возможность снижения европейских санкций", - сказал Дмитриев в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, Европа дает сигналы, что хочет быть ближе в отношениях с Россией. Глава РФПИ также не исключил улучшения отношений России и США.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции против России в связи с происходящими на Украине событиями и воссоединением Крыма с РФ. Рестрикции неоднократно расширялись и продлевались. В июне 2019 года Евросоюз официально продлил еще на шесть месяцев экономические санкции в отношении РФ, до 31 января 2020 года.