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Суд рассмотрит иск о признании недействительным отчуждения Батуриной акций "Интеко"

Иск подал финансовый управляющий в деле о банкротстве брата вдовы экс-мэра Москвы Эренцен Манжеев

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Эренцен Манжеев, являющийся финансовым управляющим в деле о банкротстве брата вдовы экс-мэра Москвы Елены Батуриной Виктора, подал иск о признании сделки по отчуждению Батуриной 24% акций компании "Интеко" недействительной и о взыскании их рыночной стоимости, сообщил ТАСС во вторник адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин.

Заявитель просит признать недействительной сделку по отчуждению 14,4 тыс. обыкновенных именных акций "Интеко" (24% уставного капитала) и применить последствия недействительности сделки. По мнению управляющего, оспариваемая сделка совершена Батуриной "произвольно, в одностороннем порядке и безвозмездно".

Как следует из картотеки судебных дел, иск зарегистрирован 17 января, к производству он еще не принят.

Савочкин уточнил ТАСС, что "собранный финансовым управляющим к настоящему времени объем информации дает основания полагать, что Батурина предположительно имеет долг перед Батуриным в связи с приобретением 24% акций АО "Интеко". Поэтому в рамках дела о банкротстве Батурина было подано заявление о взыскании этой задолженности.

"Изначально заявление было подано в дело о банкротстве Виктора Батурина. При рассмотрении этого заявления судья посчитал, что данный спор является корпоративным, а потому должен рассматриваться по месту регистрации АО "Интеко", то есть в Москве. Он выделен в отдельное производство и передан по подсудности на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы", - сказал Савочкин, пояснив, что само дело о банкротстве Виктора Батурина продолжается и будет рассмотрено Арбитражным судом Республики Калмыкия в установленном законом порядке.

О четверти акций ЗАО "Интеко"

Ранее Манжеев, инициировавший розыск обвиняемой в клевете вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, сообщил ТАСС, что намерен взыскать с нее долг перед Виктором Батуриным в связи с приобретением 24% акций ЗАО "Интеко" "в интересах всех кредиторов, включая ФНС России, Россельхозбанк, компанию "Саррио", и других интересах".

Дело о банкротстве Батурина находится на рассмотрении Арбитражного суда Республики Калмыкия. На протяжении трех лет Манжеев выполняет функции его финансового управляющего. Его обязанность - обеспечить передачу всех активов Батурина в конкурсную массу для удовлетворения за их счет требований его кредиторов.

Руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков сообщил ТАСС, что никаких задолженностей у Батуриной перед Виктором не существует. "Ее уже давно не связывают с Виктором Батуриным никакие отношения, в том числе и финансовые. Им неоднократно предпринимались попытки под различными предлогами и надуманными исками получить деньги с Елены Батуриной и ее компаний", - пояснил он.

Дело о банкротстве Батурина

Виктор Батурин ранее заключил мировое соглашение с кредиторами, прекратив тем самым разбирательство в Арбитражном суде в Калмыкии.

Согласно материалам дела, мировое соглашение заключено сразу с несколькими кредиторами, в том числе с компанией Sarrio Investmens Ltd (Кипр, долг составляет 3,248 млрд рублей), компанией "Портал-строй" (долг - 15,6 млн рублей), управлением Федеральной налоговой службы по Калмыкии (долг - 18,6 млн рублей) и пензенским филиалом Россельхозбанка (долг - 10,3 млн рублей). Общая сумма долга перед кредиторами составляет порядка 3,3 млрд рублей.

Батурин ранее занимал пост в правительстве Калмыкии. В 2013 году приговором Гагаринского суда Москвы он был осужден на семь лет колонии, в том числе за мошенничество с векселями компании "Интеко". В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил его из-под ареста, заменив наказание штрафом в размере 300 тыс. рублей.

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