Минвостокразвития изменило формат программы развития ДФО

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минвостокразвития доработало программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) и внесло ее в правительство в обновленном формате. Документ станет частью Стратегии пространственного развития РФ, а не отдельной нацпрограммой, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В течение 2019 года министерство разрабатывало Национальную программу развития Дальнего Востока и в ходе Восточного экономического форума в сентябре представило ее президенту. Глава государства в целом одобрил документ и поручил уточнить источники финансирования.

"По поручению президента нами разработана программа территориального развития ДФО до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Первоначально мы ее называли "Национальная программа развития Дальнего Востока". Мы внесли ее в правительство [РФ] 20 января", - сказал собеседник агентства, уточнив, что на этапе доработки было принято решение сделать документ частью комплексной стратегии.

В конце декабря правительство РФ утвердило план реализации Стратегии пространственного развития до 2025 года. Согласно плану, Минвостокразвития, Минэкономразвития и другие органы исполнительной власти до декабря 2020 года должны внести изменения в Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, которая была утверждена в 2009 году. Таким образом, программа станет частью обновленной региональной стратегии, а не отдельным документом. Как отметили в министерстве, это позволит обеспечить взаимосвязь государственных программ и национальных проектов по территориальному принципу.

Программа определяет цели и основные направления социально-экономического развития Дальнего Востока как национального приоритета России. Документ должен обеспечить темпы экономического роста, превышающие в полтора раза среднее значение по стране, повышение качества жизни населения Дальнего Востока до уровня выше среднероссийского, а также помочь остановить миграционный отток.