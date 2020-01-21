Акции "Сургутнефтегаза" на Мосбирже упали на 5%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" в ходе торгов на Московской бирже подешевели на 5% - до 51,295 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 16:49 мск.

По состоянию на 16:55 мск акции компании замедлили падение до 4% и торгуются на уровне 52 рублей за бумагу.

Снижение происходит в отсутствие корпоративных новостей.

Основные направления бизнеса "Сургутнефтегаза" - разведка и добыча углеводородного сырья, переработка нефти и газа, производство электроэнергии, производство и маркетинг нефтепродуктов и продуктов газопереработки.