На что люди тратят деньги? И почему? Прогноз потребительских трендов на 2020 год

Исследователи компании Euromonitor International с 2010 года изучают поведение потребителей по всему миру. Так, ранее они верно предсказали тренд на более этичный и здоровый образ жизни. Хотя их предположение, что простые покупатели будут все больше вовлекаться непосредственно в создание продукта, пока не оправдалось, отметили в The Wall Street Journal. В начале 2020 года компания опубликовала традиционный прогноз, как технологии и социальные изменения повлияют на желание людей покупать те или иные товары. Мы решили в них разобраться. Люди будут все сильнее внедрять "роботов" в повседневную жизнь…

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Только вот "роботами" в Euromonitor назвали смарт-устройства с поддержкой искусственного интеллекта. По данным компании, в 2019 году около 12% потребителей по всему миру уже пользовались гаджетами с голосовым помощником. И эта цифра будет только расти, а в авангарде роста останутся интеллектуальные колонки, которые становятся центром управления другими устройствами. Так, в 2019 году их продажи достигли в $11,9 млрд, а в 2025 году могут увеличиться до $35,5 млрд. При этом 41% опрошенных Euromonitor человек готовы платить за "умную" технику чуть больше, чем за обычную. Ранее о быстром росте рынка голосовых устройств и помощников рассказывала аналитик Мэри Микер — мы разбирали ее ежегодный доклад о трендах в интернете. Кроме того, виртуальные помощники Siri, Google Assistant, Alexa или российская "Алиса" прививают людям новые привычки — вроде использования голосового или жестового управления. В России в 2019 году продажи смарт-устройств для дома — IP-камеры, датчики безопасности, "умные" розетки, лампочки и т.п. — выросли в четыре раза. Ретейлеры объяснили, что спрос подстегивает стремление к разумному потреблению, экономии и безопасности. "Люди все больше свыкаются с концепцией "умных" устройств, которые заботятся о нашем повседневном комфорте", — делают вывод исследователи. …и проводить больше времени дома...

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Во времена экономической, политической и личной неопределенности потребители инстинктивно предпочитают укрываться в своих домах. При этом распространение высокоскоростного интернета позволяет все большему числу из них работать удаленно. А не выходя из дома в офис, они неохотно покидают его и для других занятий. В итоге "домоседы" продолжат стимулировать рост в областях онлайн-торговли, доставки еды и продуктов, домашних фитнес-услуг и т.п. При этом переход на работу из дома может изменить не только корпоративную культуру, но и подход потребителей к выбору одежды, ресторанов и видов развлечений, уверены в Euromonitor. …а когда выходят на улицу, рассчитывают максимально быстро и легко доехать из точки А в точку Б

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Чем сильнее разрастаются города, тем больше люди разочаровываются в транспортной системе — из-за перегруженных дорог и переполненного общественного транспорта. Высокая мобильность — вот чего хотят горожане. Ее позволяют обеспечить, например, велосипеды и самокаты, что поспособствует росту как их продаж, так и сервисов, которые сдают их в аренду. Кроме того, эти виды транспорта удовлетворяют и растущий запрос на экологичное потребление. Также желание потребителей максимально быстро и комфортно добраться из одной точки в другую приводит к всплеску развития навигационных приложений. В топе — те, что могут объединить разные виды транспорта на одном маршруте. А с ростом "экономики совместного потребления" — каршеринг или карпулинг (сервисы формата BlaBlaCar) — покупка автомобиля перестанет быть важной ценностью. Причем касается это не только машин, но и мебели, бытовой техники и других предметов длительного пользования. Потребители хотят получать информацию быстро и интересно

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Избыток доступной информации рассеивает внимание, а потому, чтобы зацепить человека, контент должен быть лаконичным, актуальным или мультисенсорным. Так что видео и аудио станут для компаний обязательными каналами коммуникации с клиентами. В Euromonitor назвали этот тренд "поймай меня в считаные секунды" (catch me in seconds). По данным Google, видеоконтент уже сейчас помогает бренду в продвижении — около 55% покупателей сначала ищут товар в поисковике, а затем пытаются узнать о нем больше на YouTube. Потребители хотят не просто найти информацию о продукте, но и чтобы их еще попутно развлекли. С этим, кстати, неплохо справляются соцсети, которые органично встраивают рекламный контент в ленту пользователей. При этом надежными "рекламными" источниками все больше становятся друзья, семья и независимые инфлюенсеры. Потому что покупатели пытаются максимально быстро вычленить самое важное из огромного потока информации, который ежедневно потребляют. Эксклюзивность товара в обмен на конфиденциальные данные

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Будут ли потребители готовы отказаться от защиты персональных данных в обмен на то, что получат более персонализированный, эксклюзивный для них продукт? Один из важнейших вопросов, ответ на который ищут корпорации. В Euromonitor говорят, что нет, пока не готовы. Так, около 40% опрошенных в 2019 году назвали таргетированную рекламу вмешательством в личную жизнь. А регулярные скандалы с утечками данных или несанкционированным сбором данных только сильнее подрывают доверие пользователей к компаниям. Хотя если процесс использования личной информации станет открытым, молодежь охотнее готова ей делиться. Но пока прозрачности не хватает. Например, мы проводили эксперимент, легко ли узнать, как компании хранят наши персональные данные. Оказалось, не так-то и просто, а ответ все равно будет очень общим. Исследователи предполагают, что в будущем пользователи получат больше контроля над своими персональными данными. Так, они смогут отслеживать, какие компании и как ими пользуются, и сами решать, забрать ли у них это право или, наоборот, продать им его. Для этого в Сети могут появиться специальные площадки-агрегаторы, которые будут сводить вместе пользователей и компании. Звучит знакомо? В самом начале 2019 года Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил поправки в закон "Об информации", которые позволили бы создать аналогичную схему. Но дальше предложений идея так и не продвинулась. Товары должны быть доступными для всех...

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Компании будут все сильнее переосмысливать свои продукты, чтобы делать их доступными и для людей с ограниченными возможностями — как физическими, так и ментальными. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире живет около 1 млрд людей с инвалидностью. "От моды до игрушек, игр, общественного питания и дизайнов интерьеров — бренды реагируют на стремление общества к переменам", — заявляют эксперты. …а еще быть местного производства и экологичными

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