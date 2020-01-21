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Экономический форум в Давосе – 2020
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Алиев заявил, что Азербайджан может поставлять нефть в Белоруссию через трейдинг

При этом президент Азербайджана отметил, что ему "ничего не известно" о подобных обращениях белорусской стороны

ДАВОС, 21 января. /ТАСС/. Азербайджанская Socar может технически осуществлять поставки нефти в Белоруссию через трейдинговые операции. Об этом журналистам сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах форума в Давосе. Он также добавил, что речь не идет о нефти из Азербайджана.

"Socar Trading поставляет по всему миру, может и в Белоруссию. Но это все зависит от переговоров", - сообщил президент, отвечая на соответствующий вопрос. При этом он отметил, что ему "ничего не известно" о подобных обращениях белорусской стороны.

История вопроса

Минск и Москва ведут переговоры о поставке российских углеводородов в Белоруссию. Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин 30-31 декабря 2019 года обсуждали этот вопрос по телефону. По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти в 2020 году для обеспечения бесперебойной работы двух белорусских НПЗ, однако к 1 января документы подписаны не были. Одновременно Лукашенко поручил руководству нефтехимического комплекса проработать варианты альтернативных поставок сырья.

В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня.

4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. По данным источника ТАСС, знакомого с переговорами компаний, график поставок российской нефти в Белоруссию подписан, до конца месяца планируется поставить еще около 600 тыс. тонн нефти.

При этом Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской. Рассматривается возможность поставок с Украины, из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана.

20 января стало известно, что Белоруссия закупила 80 тыс. тонн нефти в Норвегии. При этом ранее во вторник председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия готова заключить контракты на поставку нефти из альтернативных России источников и в скором времени ждет поступления сырья в республику.

Теги
АзербайджанБелоруссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыЭкономический форум в Давосе – 2020
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