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Новая система пенсионных накоплений может заработать с 1 января 2022 года

Завершить общественное обсуждение и опубликовать редакцию законопроекта, планируется в середине февраля, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новая система пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план (ГПП) должна заработать с 2022 года. Об этом сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений.

"Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года", - сказал он.

Швецов добавил, что завершить общественное обсуждение и опубликовать редакцию законопроекта, учитывающую результаты общественного обсуждения, планируется в середине февраля, а поступление документа в Госдуму ожидается в начале осенней сессии 2020 года.

Ранее Сергей Швецов говорил, что законопроект о ГПП может быть принят в 2020 году, а его вступление в силу с учетом отсрочки может произойти в середине 2021 года.

О гарантированном пенсионном плане

В конце октября 2019 года Минфин и Банк России представили новый вид системы накопительной пенсии - гарантированный пенсионный план, который позволит россиянам создавать накопления самостоятельно или при помощи работодателя, добровольно перечисляя средства из зарплаты в негосударственные пенсионные фонды.

В качестве мотивирующего фактора разработчики системы представили ряд налоговых льгот, которые будут доступны пользователям счетов ГПП. Граждане смогут получить 13-процентный вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП своих работников, также предусмотрены налоговые льготы. В частности, они смогут получить льготу по налогу на прибыль, отнеся понесенные расходы на себестоимость.

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