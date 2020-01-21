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Торговая война

Эксперты: страны ЕС могут потерять $11 млрд из-за сделки США и Китая

Нынешнее соглашение по первой фазе торговой сделки будет иметь значительное негативное влияние на экспорт товаров из ЕС, отмечается в докладе Кильского института мировой экономики

ТАСС, 21 января. Страны Евросоюза могут понести убытки на сумму порядка $11 млрд в следующем году из-за заключения первой фазы торгового соглашения между США и Китаем. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе Кильского института мировой экономики.

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"Нынешнее соглашение по первой фазе торговой сделки между США и КНР будет иметь значительное негативное влияние на экспорт товаров из ЕС. Это, возможно, обойдется Евросоюзу в $11 млрд из-за снижения экспорта в Китай", - говорится в исследовании. Согласно предположениям экспертов, особенно сильно торговая сделка затронет Германию, в частности, в сфере производства самолетов и автомобилей.

Авторы доклада отмечают, что экспорт определенных товаров из США в Китай в 2021 году вырастет на $95 млрд по сравнению с 2017 годом, когда торговая война между этими странами еще не началась.

Теги
СШАГерманияКитайТорговая война
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