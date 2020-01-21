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Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года представят на ПМЭФ

Документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Россия впервые представит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2020 году стратегию развития Арктической зоны до 2035 года, говорится во вторник в сообщении пресс-службы фонда "Росконгресс" по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова с послом Сингапура Премджитом Садасиваном.

"[На] Петербургском международном экономическом форуме <...> в этом году будет впервые озвучена стратегия развития Арктической зоны до 2035 года", - отмечается в сообщении фонда, который выступает организатором ПМЭФ.

В конце декабря 2019 года Совет безопасности РФ под председательством президента Владимира Путина одобрил основы государственной политики в Арктике. В начале ноября в пресс-службе Минвостокразвития РФ ТАСС сообщили, что ведомство внесло в кабмин проект указа президента РФ об основах государственной политики в Арктической зоне до 2035 года. По словам главы государства, документ должен объединить мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов.

Основы государственной политики в Арктике на период до 2020 года определяются документом, который был утвержден в 2008 году Дмитрием Медведевым, возглавлявшим страну на тот момент. В нем изложены главные цели, основные задачи, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики РФ в Арктике, а также система мер стратегического планирования социально-экономического развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2020 года. По данным пресс-службы фонда "Росконгресс" советник президента РФ Антон Кобяков пригласил Сингапур принять активное участие в работе ПМЭФ.

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