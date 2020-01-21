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Минпромторг предложил продлить эксперимент по маркировке молочной продукции

В пояснительной записке отмечается, что это изменение позволит обеспечить неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Минпромторг России предлагает продлить эксперимент по маркировке молочной продукции на три месяца - до 31 мая 2020 года. Соответствующий проект постановления размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

Согласно действующему постановлению, пилотный проект по маркировке этого вида продукции проводится в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года. Маркируются молоко и сливки, сухое молоко и сливки, кисломолочные продукты (кефир, йогурт и другие), молочная сыворотка, сливочное масло, сыры, творог и другие продукты.

"В пункте 1 постановления правительства Российской Федерации от 29 июня 2019 г. № 836 "О проведении эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции на территории Российской Федерации" слова "по 29 февраля 2020 года" заменить словами "по 31 мая 2020 года", - говорится в опубликованном документе.

Как отмечается в пояснительной записке, предлагаемое изменение позволит обеспечить "неразрывный переход участников эксперимента к этапу обязательной маркировки". В записке также сказано о том, что дополнительно будет обеспечен полный и последовательный учет маркированной молочной продукции.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 января 2020 года предусмотрена обязательная маркировка лекарств, с 1 июня 2020 года - готовой молочной продукции. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. К 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживания товаров. Оператор системы - Центр развития перспективных технологий, созданный на основе государственно-частного партнерства.

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