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Медицинский комплекс по производству лекарств планируют создать в ОЭЗ в Грозном

На эти цели будет направлено около 900 млн рублей

ГРОЗНЫЙ, 21 января. /ТАСС/. Медицинский комплекс по производству лекарственных форм, противотуберкулезных препаратов и препаратов для лечения сахарного диабета планируют создать в ОЭЗ в Грозном инвесторы из Индии. Объем инвестиций в проект составит около 900 млн рублей, сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев по итогам встречи с потенциальными инвесторами.

"Провел рабочую встречу с потенциальным инвестором Радживом Кумар - генеральным директором ООО "RK Group". Обсудили вопрос реализации проекта по созданию производственного медицинского комплекса на территории ОЭЗ. Его примерная стоимость - около 900 млн рублей. Руководство RK Group приступило к подготовительному этапу. Правительство Чеченской Республики окажет содействие и необходимую поддержку на всех стадиях реализации инвестиционного проекта", - написал Хучиев на своей странице в Instagram.

По его словам, строительство комплекса имеет большое значение для всей республики и близлежащих регионов. "Проект даст существенный социально-экономический эффект: запуск производства увеличит объем импортозамещения лекарственных препаратов, создаст порядка 100 рабочих мест", - добавил он.

В декабре Дмитрий Медведев, который тогда занимал пост премьер-министра, подписал постановление о создании в Грозном особой экономической зоны промышленно-производственного типа. Предполагается, что создание ОЭЗ "Грозный" будет способствовать социально-экономическому развитию Чечни, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест. В частности, ожидается, что к 2028 году объем инвестиций потенциальных резидентов ОЭЗ "Грозный" составит около 14,2 млрд рублей. Будет создано не менее 1,5 тыс. рабочих мест, говорится на сайте кабмина.

Проект постановления о создании в Грозном ОЭЗ промышленно-производственного типа был подготовлен Минэкономразвития РФ. В соответствии с ним, в 2020-2021 годах на эти цели предполагается выделить 3,9 млрд рублей из федерального бюджета. Правительство Чечни планирует вложить 39,3 млн рублей на создание инфраструктуры ОЭЗ.

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