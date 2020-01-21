Трамп на полях Давосского форума встретился с его основателем Клаусом Швабом

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп во вторник на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе встретился с его основателем и председателем профессором Клаусом Швабом. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент и председатель обсудили значение расширения возможностей частного сектора экономики как основного компонента стимулирования глобального роста", - сказано в сообщении.

Кроме того, американский лидер поздравил Шваба с проведением 50-го по счету форума и выразил ему признательность за приглашение на мероприятие американской делегации.