РФПИ может войти в консорциум по строительству моста через Лену

ДАВОС /Швейцария/, 21 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может войти в состав консорциума по строительству моста через реку Лена в Якутии. Об этом журналистам сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Мы рассматриваем возможность партнерства с Ростехом в проекте строительства моста (через реку Лена - прим. ТАСС). Наши соинвесторы в этом проекте заинтересованы, мы с Ростехом и ВИС обсуждаем создание консорциума по строительству моста", - сказал он.

Ранее Дмитриев также отмечал, что РФПИ обсуждает возможность участия в проекте строительства моста через реку Лена, но только в составе консорциума.

Как сообщали в пресс-службе правительства Якутии, консорциум группы "ВИС" и "РТ-Развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") - "Национальная инфраструктурная компания" - признан победителем торгов на строительство автомобильного моста через реку Лена. "РТ-Развитие бизнеса" владеет 33,4% в консорциуме, у ВИС - 66,6%.

О проекте

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать транспортно-логистический узел, где сойдутся несколько федеральных маршрутов: железнодорожный, речной и авиационный, а также автодороги федерального значения "Вилюй", "Лена" и "Колыма".

Открытие моста, как предполагается, приведет к росту грузоперевозок в регионе в три раза - до 6 млн тонн в год. Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство - 2021-2025 годы, эксплуатация - 2025-2044 годы. В паспорте объекта на строительство моста через Лену сообщалось, что капитальные расходы рассчитываются в размере 77,9 млрд рублей, прочие расходы - около 5,5 млрд рублей.