Канада начнет ратификацию торгового договора Северной Америки на следующей неделе

ОТТАВА, 21 января. /ТАСС/. Парламент Канады приступит к процедуре ратификации нового трехстороннего североамериканского торгового соглашения уже на следующей неделе. Об этом во вторник заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Виннипеге. Его выступление транслируют национальные телеканалы.

По его словам, процесс ратификации договора в парламенте Канады начнется на следующей неделе, когда нижняя его палата - Палата общин - выйдет на работу с зимних каникул 27 января. "Ратификация нового договора NAFTA в Палате общин должна пройти быстро, но ответственно", - полагает Трюдо.

Канада, Мексика и США договорились о новом торговом соглашении Соединенных Штатов, Мексики и Канады (USMCA) в сентябре 2018 года. Оно придет на смену устаревшему Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), действовавшему с 1994 года. Мексика первой ратифицировала новый договор, соглашение также одобрил Сенат Конгресса США.

В конце июня 2019 года телеканал Global News со ссылкой на источники в правительстве Канады сообщал, что парламент страны ратифицирует новый североамериканский торговый договор только после того, как аналогичную процедуру проведет Конгресс США.