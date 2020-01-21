Fitch подтвердило рейтинг "Русала" на уровне "BB-"

ТАСС, 21 января. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах "Русала" на "негативный" со "стабильного", говорится в сообщении агентства.

Сами рейтинги подтверждены на уровне "BB-".

"Пересмотр прогноза отражает ослабление операционных и финансовых показателей компании из-за продолжительных низких цен на сырье, роста издержек и более медленного, чем планировалось, сокращения долга", - говорится в сообщении агентства.

"Русал" - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. "Русал" также является владельцем второго крупнейшего пакета акций (27,8%) компании "Норникель" - крупнейшего в мире производителя никеля и палладия.