Носков: Шадаев во главе Минкомсвязи обеспечит преемственность работы министерства

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначение вице-президента "Ростелекома" Максута Шадаева главой Минкомсвязи РФ означает, что в политике министерства сохранится преемственность.
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Об этом заявил во вторник ТАСС предшественник Шадаева в правительстве Константин Носков.
"Рад назначению Максута Шадаева моим преемником. Высоко ценю его профессиональные качества. Мы давно знакомы, вместе работали над развитием электронного правительства. Максут Игоревич хорошо знает отрасль и все руководство Минкомсвязи России, поэтому я уверен, что передача дел пройдет быстро и безболезненно, а в политике министерства сохранится преемственность", - сказал бывший министр.