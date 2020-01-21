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Формирование правительства России

Носков: Шадаев во главе Минкомсвязи обеспечит преемственность работы министерства

Экс-глава ведомства отметил, что его преемник хорошо знает отрасль и все руководство Минкомсвязи

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Назначение вице-президента "Ростелекома" Максута Шадаева главой Минкомсвязи РФ означает, что в политике министерства сохранится преемственность.

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Об этом заявил во вторник ТАСС предшественник Шадаева в правительстве Константин Носков.

"Рад назначению Максута Шадаева моим преемником. Высоко ценю его профессиональные качества. Мы давно знакомы, вместе работали над развитием электронного правительства. Максут Игоревич хорошо знает отрасль и все руководство Минкомсвязи России, поэтому я уверен, что передача дел пройдет быстро и безболезненно, а в политике министерства сохранится преемственность", - сказал бывший министр.

 

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РоссияНосков, Константин ЮрьевичФормирование правительства России
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